ЕС поможет Миндоходов бороться с незаконным оборотом табака

Министерство доходов и сборов Украины и Европейский офис по борьбе с мошенничеством (OLAF) подписали Договор о сотрудничестве в сфере противодействия незаконному перемещению табачной продукции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов по итогам встречи министра Александра Клименко с генеральным директором OLAF Джованни Кесслером, прошедшей в рамках рабочей поездки министра в Брюссель.

Договоренность, отмечают в пресс-службе, предполагает повышение оперативности обмена информацией о незаконном перемещении табачных изделий и проведение совместных действий по противодействию, выявлению и расследованию случаев незаконного перемещения этой продукции.

«Это качественно новый уровень сотрудничества. Мы рассчитываем, что благодаря этому заработает новый механизм оперативного сотрудничества и обмена информацией. Учитывая, что контрабанда – это международная проблема с развитой криминальной сетью, работающей сквозь границы, скоординированный подход и сотрудничество Украины с ЕС рассматривается нами как единый эффективный способ решения проблемы», - цитирует пресс-служба Клименко.

В свою очередь Кесслер напомнил, что 5 июня 2013 года Европейская Комиссия приняла всеобъемлющий пакет мер по усилению борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями. Как подчеркнул глава OLAF, ежегодные потери Евросоюза из-за уклонения уплаты налогов и сборов при перемещении сигарет составляет 10 млрд евро.

Справка УНИАН. По оценкам Миндоходов 92% случаев ввоза на территорию Украины контрабандных табачных изделий происходит на границах Украины со странами ЕС. В 2012 году зафиксированы 3530 фактов контрабанды сигарет на сумму 2,3 млн евро (23,6 млн. грн.). В январе-апреле специалисты Миндоходов выявили 1135 фактов незаконного перемещения сигарет: изъято в общей сложности 30 млн сигарет на сумму 5,5 млн грн.

Европейский офис OLAF было создан в 1999 году решением Европейской комиссии. Это независимая организация, работающая с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией.

Как сообщал УНИАН, 6-7 июня министр доходов и сборов Украины Александр Клименко находится с рабочей поездкой в Брюсселе по приглашению Европейской комиссии.