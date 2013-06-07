Золотовалютные резервы Беларуси в мае сократились на 245,8 млн долл.

Минск. В Беларуси объем золотовалютных резервов(ЗВР) в национальном определении по итогам мая 2013 года сократился на 245,8 млн долл. и на 1 июня составил 9,051 млрд долл. в эквиваленте.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и общественных связей Нацбанка Беларуси, в определении ССРД МВФ золотовалютные резервы сократились на 229 млн долл. и, по предварительным данным, на 1 июня составили 8,041 млрд долл. в эквиваленте.

«Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов оказало значительное снижение цены на золото на международном рынке драгоценных металлов. Кроме того, Национальным банком и правительством были исполнены в полном объеме внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте», - говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

Напомним, 3 мая председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова высказала журналистам мнение, что план по золотовалютным резервам на конец этого года может быть превышен. В конце года, как рассчитывают в Нацбанке Беларуси, ЗВР составят порядка 8,3 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2013 году в Беларусь привлечено 569,2 млн долл. (в т.ч. четвертый и пятый транши кредита АКФ ЕврАзЭС в размере 440 млн долл. каждый, 72,2 млн долл. по кредитам банков КНР и 40,7 млн долл. по кредиту правительства Российской Федерации на цели строительства АЭС) и осуществлено плановое погашение внешнего государственного долга на сумму 330 млн долл. (в т.ч. выполнение обязательств перед МВФ по кредиту «стэнд-бай» – 265,6 млн долл.).