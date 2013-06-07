Нацбанк с 10 июня снизит учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 июня 2013 года снижает учетную ставку до 7,0% с 7,5%.

Об этом говорится в постановлении НБУ №209 от 6 июня, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года и составляла 7,5%.

«Проанализировав динамику макроэкономических и монетарных показателей в текущем году, правление Национального банка Украины отмечает продолжение позитивных тенденций в развитии монетарной сферы. В мае 2013 года прирост индекса потребительских цен в годовом выражении составил минус 0,4%. Показатель потребительской инфляции более года остается на отрицательном или близком к нулю уровне... Учитывая вышеизложенное, с целью закрепления позитивных тенденций в монетарной сфере, а также содействия процессам экономического развития... правление Национального банка Украины постановляет установить с 10 июня 2013 года учетную ставку в размере 7,0% годовых», - сказано в постановлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка, глава правления НБУ Игорь Соркин полагает, что решение о снижении учетной ставки будет позитивно воспринято рынком и поспособствует росту объемов кредитования. «Вместе с другими мерами Национального банка и правительства это повысит экономическую активность в государстве и будет способствовать стабильности банковской системы”, – цитирует пресс-служба Соркина.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 23 марта 2012 г. снизил учетную ставку до 7,5% с 7,75%. Согласно постановлению №102 от 21 марта 2012 года, также было снижено требование по объему обязательных резервов, которые банки формируют на спецсчете НБУ, - до 60% с 70%.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.