Гривня на закрытии межбанка в пятницу укрепилась по отношению к доллару

В пятницу, 7 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1490/8,1540 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1420/8,1450 грн/долл, к закрытию торгов - до 8,1410/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро существенно снизились - до 10,8015/10,8095 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,7690/10,7790 грн/евро, к закрытию торгов - снизились до 10,7880/10,7990 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2526/0,2530 грн/рубль, к 12:00 - снова выросли, до 0,2516/0,2520 грн/рубль, к закрытию - снизились до 0,2520/0,2524 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,3170 (+0,1430).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3225/1,3270.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1505/8,1520 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,6870/10,6950 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2538/0,2542 грн/рубль.