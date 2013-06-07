Россия готова давать Беларуси кредиты только на модернизацию совместных проектов

Минск. Россия готова предоставлять Беларуси, которая в 2013 году входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, кредитные средства только на модернизацию совместных проектов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков заявил 7 июня на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы считаем, что мы должны поддержать Беларусь на модернизацию тех проектов, которые будут нашим совместным бизнесом, которые принесут улучшения и для белорусского, и для российского человека. А вот такое, просто, дайте нам на модернизацию, вот мы возьмем, условно говоря, швейную фабрику белорусскую модернизируем, и она станет более конкурентная, чем российская. Это кто же когда давал деньги на выращивание собственных конкурентов», - сказал Суриков.

В то же время, он отметил, что Россия готова предоставить Беларуси финансовую поддержку в случае возникновения в стране кризисных явлений в экономике,

«Если в Беларуси будет сложная макроэкономическая ситуация, это отдельный вопрос, его нужно отдельно рассматривать. Но пока экономика Беларуси неплохо смотрится, есть золотовалютные резервы, растет ВВП, заработная плата, признаков наличия предкризисного состояния пока нет», - подчеркнул Суриков.

Как сообщал УНИАН ранее, Беларусь запрашивает у России на модернизацию своих предприятий 2,5 млрд долл. Белорусское руководство ранее заявляло, что рассчитывает на недорогие заимствования.

«Если мы родные братья, нам надо помогать. Нам надо пару миллиардов долларов недорогих денег, это коммерческие кредиты на модернизацию предприятий», - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь в декабре 2012 года со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Справка УНИАН. В 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл. Из них в течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита стэнд-бай.