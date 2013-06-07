Азаров: членство Украины в ВТО усложняет ее присоединение к Таможенному союзу

Членство Украины во Всемирной торговой организации усложняет ее возможное полноценное членство в Таможенном союзе.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Для того чтобы стать членом Таможенного союза, нам необходимо будет пересмотреть все наши обязательства, которые Украина взяла на себя. Практически сделать это очень трудно, поскольку ни одна страна-партнер, и тем более, множество стран, с которыми нас связывают многосторонние соглашения, не согласятся на ухудшение своих торговых позиций. Мы в этом убедились, когда год назад направили в ВТО предложение по пересмотру целого ряда своих позиций, по которым мы действительно очень много уступили своим партнерам и тем самым создали большие проблемы для своих производителей", - сказал Азаров.

Он отметил, что у Украины для этого есть абсолютно объективные причины, поскольку устав ВТО допускает такие обращения в случае негативного торгового баланса.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что у Украины существуют обязательства, ратифицированные Верховной Радой, которые взяты в рамках соглашений, подписанных при вступлении в ВТО.

В частности, они определяют уровень таможенной защиты, например, ставки ввозных пошлин при импорте товаров. Эти ставки примерно в два раза ниже, чем соответствующие ставки, действующие в Таможенном союзе, отметил Азаров.

Напомним, что Украина начала переговоры о вступлении в ВТО в 1993 году и стала полноправным членом этой организации 16 мая 2008 года.

В сентябре 2012 года Украина обратилась в ВТО с инициативой повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. ЕС и США выразили обеспокоенность желанием Украины добиться повышения пошлин по столь большому перечню позиций.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. 1 июня Кабинет министров опубликовал текст меморандума.

Как отмечается в документе, Украина, с одной стороны, и Евразийская экономическая комиссия, как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, с другой стороны, пришли к взаимопониманию, в частности, в том, что Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Высшего Евразийского экономического совета, с согласия всех членов совета, на его открытых заседаниях.

Также Украине предоставляется возможность присутствовать по приглашению председателя Совета Евразийской экономической комиссии, с согласия всех членов совета, на открытых заседаниях совета без права участия в принятии решений; присутствовать по приглашению председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии на заседаниях коллегии без права участия в принятии решений.

Кроме того, Украине предоставляется возможность направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию.