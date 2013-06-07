Азаров считает, что ЕС больше ограничит суверенитет Украины, чем Таможенный союз

Членство в Европейском Союзе больше ограничит суверенитет Украины, чем членство в Таможенном союзе, заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Широко распространенный миф об ограничении суверенитета наднациональных органов. Те люди, которые за это критикуют сторонников Таможенного союза, сами же предлагают присоединиться к Евросоюзу, где ограничение суверенитета на порядок больше», - сказал Азаров.

«Начнем с того, что страна отказывается от собственной валюты, передает право печатать деньги какому-то другому органу, а не своему Национальному банку, т.е. заведомо отказывается от своей собственной монетарной политики. А это означает, что, по сути, она отказывается от проведения своей собственной экономической политики. Здесь и торговая политика, и многое другое", - добавил он.

Азаров отметил, что страны, отказавшись от своей собственной валюты и попав в экономический кризис, не могут использовать для восстановления очень мощные рычаги монетарной политики.

"Сейчас, например, страны ЕС взяли под контроль бюджетную политику. А это означает, что страна отказалась от проведения своей собственной социальной политики, т.е. передала в другой орган политику в области зарплаты, рынка труда и т.д. Я не хочу сказать, что все это и многое другое, связанное с реальным ограничением суверенитета - это все только негативные явления. Нет, есть и позитивные факторы", - отметил Азаров.

Он привел пример того, что, попав в кризис, многие страны могут рассчитывать на поддержку более мощных экономических партнеров. Возможности интеграции и кооперации позволяют проходить этот кризис более безболезненно.

"Словом, жертвуя в чем-то суверенитетом, получаешь выигрыш в другом. Точно так же обстоит дело и с Таможенным союзом, с тем лишь отличием, что там действуют принципы консенсуса при принятии решения. И страна может заблокировать принятие любого невыгодного для себя решения. Еще раз хочу подчеркнуть, что в экономике, да и в политике, не бывает только положительных и только отрицательных решений. В любом решении есть свои плюсы и минусы. И очень важно, чтобы плюсы всегда перевешивали минусы", - сказал Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азаров: членство Украины в ВТО усложняет ее присоединение к Таможенному союзу

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.