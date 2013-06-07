Кабмин заслушает отчет о работе Нацкомфинуслуг

Кабинет министров в ближайшее время заслушает отчет о работе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"В ближайшее время мы заслушаем отчет о работе Нацкомфинуслуг. И вы можете прислать свои замечания по этому поводу», - сказал Азаров, обратив внимание на то, что это независимый регулятор.

«Его деятельность определяется соответствующим законодательством. Но там, где правительство может вмешаться, мы используем свои полномочия", - отметил Азаров.

Напомним, 24 мая Николай Азаров в сети Facebook написал, что намерен инициировать проверку Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг на предмет коррупции в этой структуре.

В апреле т.г. прокуратура в результате проведенной в марте текущего года проверки выявила нарушения в деятельности Нацкомфинуслуг в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Установлено ненадлежащее осуществление госрегулирования и надзора за предоставлением финансовых услуг вследствие волокиты, неоднозначного применения норм законодательства, неполноты проверок и взыскания штрафных санкций. Также установлены нарушения требований законодательства об обращениях граждан и государственной службе.

По итогам проверки прокуратура вынесла представление главе Нацкомфинуслуг, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

12 марта Президент Украины Виктор Янукович освободил от должности председателя Нацкомфинуслуг Андрея Стасевского и назначил вместо него Бориса Визирова.

Справка УНИАН. Национальная комиссия в сфере регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) является государственным органом, подчиненным Президенту и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (кроме банков), в том числе осуществляет надзор за страховыми компаниями, кредитными учреждениями, негосударственными пенсионными фондами и финансовыми компаниями.