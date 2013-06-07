Назначен новый председатель правления «Райффайзен Банка Интернациональ»

Наблюдательный совет международной финансовой группы с активами в Украине «Райффайзен Банк Интернациональ» назначил новым председателем правления Карла Севельду.

Об этом сообщила пресс-служба дочернего банка группы в Украине «Райффайзен Банк Аваль» на официальном сайте.

«В лице Карла Севельды мы назначили очень хорошего преемника на должность председателя правления РБИ. Он работает в банке в течение 15 лет, был заместителем председателя правления с 2010 года и имеет прекрасные связи как с клиентами, так и внутри австрийской банковской Группы Райффайзен», - цитирует пресс-служба председателя набсовета группы «Райффайзен Банк Интернациональ» Вальтера Ротенштайнера. По его словам, это назначение является выражением доверия со стороны совета с точки зрения продолжения нынешней стратегии деятельности.

Относительно своего назначения Севельда прокомментировал: "Я продолжу движение тем же путем, которого придерживались я и мои коллеги из правления вместе с Гербертом Степичем. Мое назначение председателем правления является косвенным подтверждением правильности этого курса".

Также сообщается, что заместителем председателя правления группы, согласно решению набсовета, стал Йоган Штробль.

В Украине группа "Райффайзен Банк Интернациональ" представлена одним из крупнейших банков по объему активов - «Райффайзен Банк Аваль».

Как сообщал УНИАН, в мае глава правления международной финансовой группы “Райффайзен Банк Интернациональ” (Австрия) Герберт Степич подал в отставку по личным причинам.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 45,98 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 25,87 млрд грн, обязательства - 39,23 млрд грн, средства клиентов - 28,97 млрд грн, собственный капитал - 6,75 млрд грн, уставный капитал - 3 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 83,94 млн грн.

С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).