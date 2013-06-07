Нацбанк снижает ставки рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 июня снижает ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта, сообщается на официальном сайте регулятора.

Как говорится в сообщении, ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижается до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.

Согласно информации на сайте регулятора, ранее ставки под обеспечение государственными ценными бумагами и без обеспечения составляли 8,5% и 10,5% соответственно, и оставались на неизменном уровне с 23 марта 2012 года.

Как сообщал УНИАН, НБУ с 10 июня 2013 года снижает учетную ставку до 7,0% с 7,5%, согласно постановлению №209 от 6 июня. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег.

С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.