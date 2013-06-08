Президент Франции Олланд уверен, что кризис в еврозоне уже закончился

Президент Франции Франсуа Олланд считает, что кризис в еврозоне закончился. Такое заявление он сделал в субботу на встрече с японскими и европейскими предпринимателями в Токио, сообщает РИА «Новости».

"Следует понимать, что кризис в еврозоне завершен", - приводит его слова агентство. Олланд в настоящее время находится в Японии с государственным визитом.

При этом он указал на необходимость приятия в регионе мер по стимулированию роста и конкурентоспособности. По словам французского лидера, он намерен активно продвигать заключение договора об экономическом партнерстве между ЕС и Японией.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что ожидает дефицит бюджета Франции в размере 3,9% ВВП в текущем году и 4,2% ВВП - в 2014 году. Крайний срок по сокращению показателя до уровня, равного или ниже 3% ВВП, Еврокомиссия считает возможным передвинуть до 2015 года.

Согласно опубликованному 3 мая весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, госдолг еврозоны продолжит расти в текущем и следующем годах. По итогам 2012 года показатель составил 92,7% ВВП. На текущий год ЕК прогнозирует 95,5% ВВП, на следующий - 96,0% ВВП в весеннем прогнозе против 95,1% ВВП в 2013 году и 95,2% ВВП в 2014 году в зимнем прогнозе.

Прогноз дефицита бюджета еврозоны тоже ухудшен: до 2,9% ВВП региона на текущий год и 2,8% на следующий год, с 2,8% и 2,7% в зимнем прогнозе, соответственно.