МВФ утвердил кредит Тунису в размере 1,7 млрд долл.

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) на заседании в Вашингтоне утвердил выделение Тунису кредита в размере 1,74 миллиарда долларов в рамках двухлетней программы поддержки экономических реформ и ускорения темпов экономического развития, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

По словам заместителя директора-распорядителя МВФ Наамат Шафик, первый транш в размере 150,2 миллиона долларов будет переведен незамедлительно. Остальная сумма несколькими долями поступит в Тунис в течение ближайших двух лет, согласно условиям МВФ, который должен убедиться, что тунисское правительство действительно будет вкладывать деньги в программы стимуляции экономического роста.

Экономика Туниса после смены власти в стране в 2011 году сталкивается с постоянными трудностями из-за политической нестабильности, социальных конфликтов, оттока инвестиций и падения доходов от туризма. Уровень безработицы составляет 17%.

По заявлениям властей Туниса, в 2013 году рост ВВП государства ожидается на уровне 4% против 3,6% по итогам прошлого года. При этом дефицит бюджета может возрасти до 5,8% ВВП с 5,1% из-за госрасходов, направленных на создание рабочих мест.

О намерении получить кредит МВФ руководство Туниса впервые заявило в апреле этого года.