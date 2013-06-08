ВВП Греции в I квартале сократился на 5,6%

Валовой внутренний продукт Греции сократился в годовом выражении в I квартале 2013 г. на 5,6%. Об этом свидетельствуют пересмотренные данные статистической службы Elstat, сообщают Вести.ru.

Сокращение, основанное на сезонных нескорректированных данных, было немного меньше, чем падение показателя в предыдущем квартале. В IV квартале экономика упала на 5,7%. Всего по итогам 2012 г. экономика Греции сократилась на 6,4%. В 2011 г. снижение составило 7,1%.

В острой форме долговой кризис в Греции разразился в конце 2009 г., и с тех пор экономика страны сократилась уже на 25%, а уровень безработицы вырос втрое.

Эксперты считают, что число безработных греков будет только расти. При текущей траектории развития экономики Греции грозит не только “потерянное десятилетие”, но и “потерянное поколение”, что может обернуться еще более серьезными негативными последствиями для будущего этой страны.

Ранее Банк Греции отметил явное улучшение экономической ситуации в стране после перевыборов в парламент в июне 2012 г. По оценкам регулятора, в 2013 году ВВП Греции снизится еще на 4,5%, а безработица продолжит расти, однако со следующего года начнется восстановление экономики.