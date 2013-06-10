Наводнение в Германии продолжается

Наводнение охватило Германию и никто сейчас не может спрогнозировать, насколько еще поднимется уровень воды в затопленных восточных землях страны.

Как передает Немецкая волна, особенно сложной остается ситуация в Магдебурге и Виттенберге.

В Магдебурге, столице федеральной земли Саксония-Ангальт, уровень воды в Эльбе в воскресенье, 9 июня, достиг 7,46 метра. «Такого не было даже во время "наводнения века" 2002 года - тогда пик составлял 6,72 метра. При этом обычный уровень воды в Эльбе - два метра», - отмечает агентство.

Город, который насчитывает 230 тысяч человек, уже подготовил временные помещения для жертв наводнения.

Исторически наивысшей отметки в 7,50 метра вода достигла в Виттенберге, что в федеральной земле Бранденбург. Это произошло вечером в субботу, 8 июня. 1500 местных жителей попросили покинуть их жилье.

Между тем опасность надвигается на север Германии. Эксперты прогнозируют, что в федеральных землях Нижней Саксонии, Мекленбурге-передней Померании и Шлезвиг-Гольштейне ситуация может стать хуже, чем ожидали. В целом во всей Германии с наводнением борются около 70 тысяч пожарных и 11 тысяч солдат Бундесвера. По меньшей мере семеро человек погибли, есть без вести пропавшие.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала жертвам наводнения максимально возможную помощь.

Когда уровень воды в реках на территории Германии снизится до нормального, пока еще неизвестно. Метеорологи и в дальнейшем прогнозируют сильные дожди в центральных и южных районах ФРГ, а также в Польше и Чехии.