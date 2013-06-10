На текущей неделе возможен незначительный рост курса наличного доллара - эксперт

На текущей неделе возможен незначительный рост курса наличного доллара – до 8,167 грн. на фоне введения изменений в монетарную политику страны, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как ожидается, НБУ с 10 июня снизит учетную ставку на 0,5% - до 7%. Последний раз регулятор снижал ставку в марте 2012 года на 0,25% - до 7,5%.

Динамика евро на текущей неделе будет зависеть от макроэкономических данных. Инвесторы будут внимательно следить за значимой статистикой сквозь призму возможного начала сворачивания программы QE3 со стороны ФРС США в сентябре. На фоне этого динамика евро может быть волатильной. Диапазон колебания евровалюты на международном рынке, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 1,3150–1,3400. В Украине в этом случае средний курс продажи наличного евро будет находиться в пределах 10,80–11,00 грн.

Курс наличного рубля на текущей неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 0,252–0,259 грн. На фоне заявления главы Банка России о снижении курса рубля к доллару США на 10 копеек, рубль может оказаться под давлением. С другой стороны, Минэкономразвития России 10 июня представит свой доклад о мерах по стимулированию экономического роста, что будет сдерживать снижение российской валюты.