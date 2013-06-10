Госстат улучшил показатель ВВП Украины

ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно информации Госстата, показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, также выше ранее обнародованного показателя на 0,1 п.п. и составляет 0,6%.

Номинальный ВВП Украины по итогам первого квартала 2013 года составил 301,598 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, обнародованным в апреле текущего года, спад ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, составил 1,3%. При этом, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, зафиксирован рост ВВП в 0,5%.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%. По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.