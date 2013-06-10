Миндоходов предлагает отсрочить до сентября введение новых акцизных марок

Министерство доходов и сборов Украины предлагает отсрочить до 1 сентября срок введения акцизных марок нового образца для маркирования алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, разработанном Миндоходов и опубликованном на сайте министерства.

Цель отсрочки, как сказано в пояснительных документах к проекту регуляторного акта – обеспечить производителей и импортеров подакцизной продукции необходимым количеством марок акцизного сбора.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года именно Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. При этом Миндоходов резко раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает их жизни и здоровью.

В марте Кабинет министров Украины решил ввести с 1 мая акцизные марки нового образца на алкоголь и сигареты, повысив их стоимость в 2,6 раза. Однако позднее срок был смещен на 1 августа.