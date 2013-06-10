Гривня по отношению к доллару на открытии межбанка изменилась незначительно

В понедельник, 10 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1405/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли - до 10,7325/10,7415 грн/евро, по отношению к российскому рублю - также выросли, до 0,2515/0,2519 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3181/1,3183 (пятница - 1,3250/1,3252).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1490/8,1540 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1420/8,1450 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1410/8,1450 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро существенно снизились - до 10,8015/10,8095 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,7690/10,7790 грн/евро, к закрытию торгов - снизились до 10,7880/10,7990 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2526/0,2530 грн/рубль, к 12:00 - снова выросли, до 0,2516/0,2520 грн/рубль, к закрытию - снизились до 0,2520/0,2524 грн/рубль.