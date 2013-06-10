Верховный суд Кипра отклонил жалобу пострадавших вкладчиков

Верховный суд Кипра защитил правительство. Списание денег со вкладов — чрезвычайная мера, решил он и посоветовал пострадавшим судиться с банками, а не с властями.

Верховный суд Кипра отклонил жалобу клиентов Laiki и Bank of Cyprus, которые добивались признания неконституционным решения властей о списании части их вкладов в этих банках, сообщают "Ведомости".

Процесс в Верховном суде начался 23 апреля. Изначально иски подали 3000 вкладчиков, но суд принял к рассмотрению только около 80, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Суд изначально планировал ограничиться количеством исков, достаточным для рассмотрения дела, рассказывает Захаров, кипрские же адвокаты всем советовали подавать иски: иначе, утверждали они, люди утратят право добиваться компенсации в других судах. Например, на прошлой неделе поторопиться с подачей иска просил в письме своим клиентам управляющий директор юрфирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co Христодулос Василиадес.

Списание средств со счетов и депозитов клиенты банков назвали хищением. Суду предстояло решить, полагается ли клиентам банков справедливая компенсация — согласованная с ними или назначенная судом, писал адвокат Стелиос Американос. Не нужна, решил суд: списание средств соответствует закону о чрезвычайных мерах, указал судья Димитриос Хадзихампис. Решение помогло избежать неконтролируемого банкротства Кипра, защищал правительство генпрокурор Кипра Петрос Клиридис: иначе не удалось бы получить международную помощь (кредит в 10 млрд евро спас страну от дефолта).

Судебные процессы на Кипре могут продолжиться. Верховный суд указал, что рассмотрение таких исков лежит вне его компетенции. Жалобы должны быть рассмотрены в порядке частного, а не публичного судопроизводства, решил Хадзихампис. Он посоветовал судиться с банками, предъявляя им обычные гражданские иски.

Сейчас многие так и поступят, ожидает Захаров. Странно судиться с банками, которые исполняли законы Кипра, но подавать иски нужно, убежден он: пройдя все национальные инстанции, можно жаловаться в Европейский суд по правам человека. Сотрудник московской финансовой компании, у которой заморожено в Bank of Cyprus 250 000 евро, говорит, что фирма присоединилась бы к коллективному иску. Другие, внесудебные, способы возвращения средств невозможны, сетует он: юристы берутся лишь за крупные дела, свою работу оценивая в процентах от суммы.

Внесудебных способов вернуть средства много, но всем советам нельзя следовать, предупреждает Захаров. Реально работает только одна схема, рассказывает он: если у компании есть счет в банке и долг перед ним, то требования могут быть зачтены.

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