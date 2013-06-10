S&P допускает возможность снижения курса гривни до 9 грн за доллар

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s допускает возможность снижения курса национальной валюты Украины до 9 грн за доллар США в 2013 году на фоне ухудшения основных экономических показателей. Об этом говорится в докладе Standard & Poor’s, переданном УНИАН.

«В нашем базовом сценарии мы используем допущение о снижении курса гривни к доллару США с 7,99 в 2012 г. до 9,00 в 2013 г. На наш взгляд, настойчивое стремление правительства не допустить изменений валютного курса на фоне ухудшения основных экономических показателей может привести к вынужденной девальвации гривни», - отмечается в докладе.

При этом аналитики агентства убеждены, что предпринимаемые сегодня меры по укреплению курса нацвалюты могут быть полезны лишь в краткосрочной перспективе. «С нашей точки зрения, повторное введение Национальным банком Украины механизмов контроля за притоком капитала, а именно обязательной продажи 50% валютной выручки, ослабит давление на курс гривни лишь на некоторое время», - отмечают в Standard & Poor’s.

Кроме того, в агентстве прогнозируют снижение к концу года объема международных резервов Украины примерно до 20 млрд долл. против нынешних 24,541 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует девальвацию гривни на уровне 10-15% по итогам 2013 года. Прогноз отражает ожидания того, что украинские банки будут продолжать работать в сложных экономических условиях, в результате чего качество активов и прибыльность останется очень слабой.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, в апреле текущего года эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. против 8,55 грн/долл., прогнозируемых в ноябре 2012 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.