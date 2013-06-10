Нацбанк в мае не продавал валюту на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в мае 2013 года, впервые с апреля прошлого года, не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, сообщается на сайте Национального банка.

Согласно сообщению, в мае 2013 года объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 38,422 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства). Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) 395,3 млн долл. (397 млн австралийских долларов), и не продавал валюту.

Согласно данным на сайте регулятора, в январе-мае 2013 года объем чистых интервенций НБУ межбанковском валютном рынке снизился на 4,9% - до 625,56 млн долл., по сравнению с объемом чистых интервенций за аналогичный период прошлого года, который составлял 596,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года объем чистых интервенций НБУ на валютном рынке составил 193,66 млн долл. (в эквиваленте), в том числе Нацбанк продал 233,6 млн долл. (180 млн евро), а объем покупки валюты составил 40 млн долл.

В апреле объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 47,897 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства).