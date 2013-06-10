Путин считает, что российская экономика должна расти быстрее мировой

Российская экономика должна расти быстрее мировой, сказал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник, сообщает Прайм.

На очередной встрече у президента обсуждались меры по ускорению роста экономики и усилению деловой и инвестиционной активности в России.

Ситуация в российской экономике вызывает озабоченность и требует кардинального усиления работы в этом направлении сказал президент.

"Общая мировая ситуация во многом остается неопределенной. Темпы роста отечественной экономики также невысоки. И это несмотря на небольшое ускорение по сравнению с первым кварталом текущего года", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.

Рост ВВП РФ в январе-апреле составил 1,8%, в апреле - 2,6%. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП во втором квартале может ускориться до 2,1% (против 1,6% в первом), а во втором полугодии - до порядка 3%.

"По текущим оценкам, ВВП России в 2013 году вырастет на 2,4%. Конечно, это лучше, чем в Европе, это даже несколько лучше, чем в Штатах", - признал президент.

Вместе с тем, по его словам, это ниже тех ориентиров, которые необходимы нам для устойчивого развития, для решения социальных и других проблем.

Если мы хотим сократить отставание от экономических лидеров, российская экономика должна расти быстрее мировой, сказал Путин. По его словам, ситуация требует эффективных действий и кардинального повышения качества работы.

На сегодняшнем совещании глава государства поднял вопрос о том, как организационно предоставляются гарантии по кредитам среднему производственному бизнесу.

"Необходимые ресурсы в бюджете - 20 миллиардов рублей - на текущий год выделены, заложены, при этом механизм выдачи гарантий до сих пор вызывает нарекания со стороны бизнеса. Мы уже говорили об этом, и в ближайшее время необходимо доработать все эти проблемы и принять соответствующие решения", - сказал Путин.

Критерии отбора долгосрочных инвестиционных проектов с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) необходимо сделать прозрачными, считает Путин. Соответствующее поручение отдано правительству.

Речь идет об использовании пенсионных накоплений и средств Фонда национального благосостояния как источника так называемых "длинных" инвестиционных денег, необходимых для запуска крупных, окупаемых инфраструктурных проектов, основы для будущего роста, пояснил президент.

Вместе с тем, недопустимо финансирование заведомо убыточных, несостоятельных проектов, подчеркнул глава российского государства.

Ранее Минэкономразвития предложило ежегодно направлять из Фонда национального благосостояния около 200-400 миллиардов рублей на инфраструктурные проекты. В частности, РЖД рассчитывают в 2013 и в 2014 годах привлечь по 40 миллиардов рублей средств ФНБ путем размещения облигаций.

Деловая активность в стране во многом ограничена высокими тарифами естественных монополий, напомнил Путин.

"Бизнес не успевает за динамикой цен на ресурсы и услуги. В итоге снижается конкурентоспособность отечественных товаров, и здесь кроются очевидные риски для всей нашей экономики", - сказал глава государства.

В этой связи, президент потребовал от правительства в понедельник представить ему предложения по динамике тарифов, учитывающих баланс экономического роста, и инвестиционные планы инфраструктурных монополий.