В Беларуси инфляция составила 0,7%

Минск. В Беларуси инфляция в мае 2013 года составила 0,7%, с начала года - 6,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, по данным Белстата, цены на продовольственные товары в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,8%. Более всего подорожали: овощи – на 7,9%, картофель – на 4,5%, фрукты – на 2,9%, макаронные изделия и масло животное – на 1,1%. В то же время на 0,6% снизились цены на рыбу, масло растительное и на 3,6% - на яйца.

«Цены производителей промышленной продукции в мае 2013 года по сравнению с апрелем 2013 года выросли на 0,5%, с декабрем 2012 года – на 4,1%. В том числе на инвестиционные товары – соответственно на 0,6 и 4,8%, промежуточные товары – на 0,5 и 5%, потребительские товары – на 0,2 и 2,2%», - говорится в сообщении Белстата.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в мае по сравнению с апрелем снизились на 0,8%, с декабрем – выросли на 3,1%. В том числе в растениеводстве соответственно снизились на 1,7% и выросли на 9,5%, животноводстве – снизились на 0,5% и выросли на 0,9%.

По информации Белстата, в строительстве цены в мае 2013 года по сравнению с апрелем 2013 года выросли на 2,5%, с декабрем 2012 года – на 8,3%. В том числе на строительно-монтажные работы – соответственно на 4,1 и 11,5%, машины и оборудование – на 0,6 и 3,2%, прочие работы и затраты – на 1,8 и 15,1%.

Справка УНИАН. Согласно прогнозу правительства Беларуси на 2013 год, инфляция не должна превысить 12%.

При этом в недавнем послании народу и парламенту Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы инфляция за год не превысила 10%.

По итогам 2012 года инфляция составила 21,8%.