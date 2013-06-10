На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В понедельник, 10 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1405/8,1460 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,1420/8,1455 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни выросли — до 8,1385/8,1415 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,7325/10,7415 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,7585/10,7690 грн/евро, к закрытию торгов — выросли, до 10,7480/10,7580 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также выросли - до 0,2515/0,2519 грн/рубль, к 12:00 — снизились до 0,2521/0,2555 грн/рубль, к закрытию торгов — выросли, до 0,2518/0,2522 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32.3195 (-0.0405).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3165/1,3230.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1410/8,1450 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,7880/10,7990 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2520/0,2524 грн/рубль.