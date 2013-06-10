Объем возмещений НДС столичным предпринимателям в мае вырос на 45%

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость столичным предпринимателям в мае 2013 года составил 564 млн грн, что на 311 млн грн (на 45%) больше показателя мая прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

В частности, согласно сообщению, 32 субъекта хозяйствования получили возмещение в автоматическом режиме. Объем возмещений составил 76 млн грн, что на 64 млн грн больше показателя мая 2012 года.

Вместе с тем, объем возмещений, заявленных незаконно, составил 22 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с начала года объем возмещений НДС столичным налогоплательщикам составил 2,3 млрд грн, из них в автоматическом режиме - 356 млн грн.