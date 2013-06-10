S&P подтвердило рейтинг США и улучшило прогноз по нему
16:45, 10 июня 2013Финансы
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Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный добровольный рейтинг США на уровне "АА+", улучшив прогноз по нему до стабильного с негативного, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз агентства.
Аналогичный краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "А-1+".
Добровольный рейтинг США отражает мнение агентства о том, что экономика страны и ее монетарная система остаются сильными, а доллар продолжает сохранять статус ключевой мировой резервной валюты.
"Рейтинги также отражают высокий уровень внешнего долга, наше мнение об эффективности, стабильности и предсказуемости американских политических институтов", - говорится в документе.
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