Экономики США и Японии выходят из кризиса

Соединенные Штаты Америки и Япония остаются двумя ведущими экономиками мира, индекс развития которых демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, что свидетельствует о выходе этих стран из кризиса. Об этом говорится в июньском экспертном докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном на сайте организации.

«США и Япония – единственные государства, в которых объединенный опережающий индекс, отражающий ключевые показатели и тенденции экономической активности, остается устойчивым. В большинстве других стран этот индекс ограничен сиюминутной конъюнктурой», - говорится в докладе.

Эксперты ОЭСР отмечают, например, что в Еврозоне кризисные явления не преодолены, однако ситуация разнится от страны к стране. «В частности, в Германии экономический рост становится тенденцией, а во Франции какие-либо изменения отсутствуют», - подчеркивают эксперты.

При этом их прогноз относительно России и стран Юго-Восточной Азии (а именно Индии) – преимущественно негативный. В частности, опережающий индекс России указывает на то, что в стране замедляется экономическая активность, а в Индии – имеет отрицательные значения.

В цифровом выражении наивысший бал по опережающему индексу получила Япония - 101,1 пункт, наименьший – у Индии – 97,3, у России – 98,5, у Канады и Бразилии – обе страны получили 99,4 пунктов.

Справка УНИАН.Организация экономического сотрудничества и развития - международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

Создана в 1948 под названием Организация европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла.

Объединенный опережающий индекс – это инструмент, сигнализирующий деловым кругам и колебаниях экономической активности в той или иной стране в сравнении и потенциально возможным уровнем. По сути, индекс отражает не числовую информацию, а качественные данные и тенденции в краткосрочной перспективе.

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