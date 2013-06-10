Минэнергоугля создало рабочую группу по вопросам замещения природного газа углем

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало межведомственную рабочую группу по вопросам замещения природного газа углем отечественной добычи.

Об этом сказано в приказе Минэнергоугля №341 от 7 июня 2013 года, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, данная рабочая группа создана с целью наращивания объемов реализации энергетического угля, введения прогрессивных технологий в сфере переработки и использования энергетических ресурсов, а также - замещения альтернативными видами топлива импортируемого природного газа, который используется для производства тепловой энергии и в промышленности.

На рабочую группу возлагается организация работы, проведение консультаций и рабочих встреч, заключение соглашений, протоколов и меморандумов по реализации проектов замещения природного газа углем отечественной добычи и внедрения технологий конверсии угля (водоугольное топливо, газификация угля).

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать межведомственную рабочую группу по вопросам замещения природного газа углем отечественной добычи.

В последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичное замещение отечественным углем.

В конце 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики кредит на сумму 3,656 млрд долл. на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

При этом Минэнергоугля инициирует увеличение госфинансирования угольной отрасли в 2013 году более чем вдвое - до 20,2 млрд грн.