ВВП Италии за І квартал снизился сильнее, чем ожидалось

ВВП Италии за 1-й квартал 2013 года снизился сильнее, чем ожидалось - на 0,6%, тогда как публиковавшаяся ранее предварительная оценка показывала замедление снижения до 0,5% с 0,9% в 4-м квартале.

Об этом свидетельствуют данные Национального института статики Италии Istat, сообщает ИТАР-ТАСС.

В годовом исчислении ВВП Италии снизился также сильнее ожидания - на 2,4% (предварительная оценка - 2,3%) после снижения на 2,8% в 4-м квартале.

Промышленное производство в Италии снизилось в апреле 2013 года с поправкой на сезонность на 0,3% к предыдущему месяцу, тогда как ожидалась нулевая динамика показателя после снижения на 0,8% в марте.

В годовом исчислении промпроизводство в Италии в апреле снизилось с поправкой на число рабочих мест на 4,6%. Эксперты ожидали замедления падения показателя до 3,6% с 5,2% в марте.

Снижение промпроизводства отражает комплекс проблем, стоящих перед экономикой Италии и усугубляемых политическим кризисом, что сказывается падением ВВП, ростом безработицы и подтверждается пессимизмом аналитиков в отношении этой страны.

На предыдущей неделе Евростат сообщал, что безработица в Италии в апреле достигла 12% - максимального уровня с начала кризиса в стране. При этом мартовское значение показателя было пересмотрено до 11,9% с ранее объявленных 11,5%.