Standard & Poor's повысил рейтинг Латвии

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Латвии в иностранной и местной валютах на одну ступень - до "BBB+" с "BBB", прогноз по рейтингу - стабильный, говорится в сообщении агентства, сообщает Прайм.

Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "А-2".

Рейтинговое действие последовало за получением Латвией приглашения от Еврокомиссии по вступлению в зону действия единой европейской валюты с 1 января 2014 года. Согласно докладу ЕК, страна смогла выполнить все требования, необходимые для вступления в валютный блок, в частности, требование по сокращению дефицита бюджета ниже 3% ВВП в 2012 году.

"Повышение рейтинга отражает наше мнение о том, что членство в еврозоне будет иметь положительное влияние на кредитоспособность страны в связи со смягчением иностранных валютных рисков и предоставлением банковской системе Латвии доступа к Европейскому центральному банку (ЕЦБ), который станет для страны кредитором последней инстанции и поставщиком ликвидности", - говорится в сообщении.

Смена лата на евро также позволит устранить несоответствия валют, которое существует в банковской системе Латвии в настоящее время - большинство кредитных операций в стране уже проводятся в евро.

Кроме того, аналитики агентства отмечают силу политических институтов Латвии, которые существенно окрепли за последние несколько лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

S&P допускает возможность снижения курса гривни до 9 грн за доллар

S&P подтвердило рейтинг США и улучшило прогноз по нему