Moody's подтвердил рейтинг “Сбербанка России” на уровне «B3» с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг дочернего банка «Сбербанка России” в Украине на уровне «B3» с негативным прогнозом, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, агентство подтвердило рейтинг финансовой устойчивости банка (BFSR) на уровне «E+», базовую оценку кредитоспособности (BCA) - «b3», скорректированную базовую оценку кредитоспособности (Adjusted BCA) — «b3», рейтинг депозитов в иностранной валюте (GFC) — «Саа1», рейтинг депозитов в национальной валюте (GLC) - «B2», рейтинг по национальной шкале (NSR) — «А3.ua», прогноз (Outlook) — «негативный».

Как сообщает банк со ссылкой на заключение агентства, «Сбербанк России» имеет адекватный уровень капитала и поддержки материнского банка, хорошие показатели ликвидности и структуры фондирования. Высокий уровень прибыли банка поддерживается быстрорастущим кредитным портфелем и расширяющейся сетью отделений. Рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте установлены на уровне суверенного рейтинга, а прогноз их изменения отражает нестабильность экономической среды, в которой работает банк.

Справка УНИАН. «Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 29,52 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 20,14 млрд грн, обязательства – 26,29 млрд грн, средства клиентов - 15,86 млрд грн, собственный капитал – 3,24 млрд грн, уставный капитал - 3,39 млрд грн.

Прибыль банка в первом квартале текущего года составила 141,43 млн грн.

Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).