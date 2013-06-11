Банк Японии снова подтвердил параметры увеличения денежной базы - 610-710 млрд долл. ежегодно

Банк Японии по итогам заседания во вторник, 11 июня, подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (610-710 миллиардов долларов) ежегодно.

Решение членами ЦБ было принято единогласно.

"Банк Японии продолжит курс на поддержку экономики для достижения целевого показателя инфляции 2%. Такой курс должен способствовать позитивным тенденциям в экономике и на финансовых рынках..., и преодолению дефляции, длившейся последние 15 лет", - говорится в материалах регулятора.

По мнению членов совета управляющих ЦБ, экономика Японии будет восстанавливаться умеренными темпами на фоне укрепления внутреннего спроса, который поддерживается стимулирующим курсом Центробанка, передает ПРАЙМ.

"Что касается рисков, то в экономике сохраняется высокая степень неопределенности, связанная с долговой ситуацией в Европе и темпами роста в США, а также в развивающихся странах", - отмечается в релизе ЦБ Японии.

Следующее заседание Банка Японии состоится 10-11 июля.

Напомним, 22 мая Банк Японии также подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен (585-683 миллиардов долларов) ежегодно.

Как сообщал УНИАН, с начала июня основной японский фондовый индекс Nikkei 225 снижается из-за сомнений инвесторов относительно эффективности плана правительства страны по достижению долгосрочного роста национальной экономики.

Между тем, дефицит внешней торговли Японии в апреле достиг рекордного значения для этого месяца - 879,93 миллиарда иен (около 8,6 миллиарда долларов). Экспорт страны в апреле увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 6,66 триллиона иен (около 65 миллиардов долларов). Импорт вырос на 9,4% и составил 5,78 триллион иен (56,3 миллиарда долларов).

Одной из главных причин роста внешнеторгового дефицита стало удешевление иены к основным мировым валютам, что, в свою очередь, привело к увеличению затрат на закупки товаров за рубежом.

Дефицит внешней торговли Японии в 2012 году составил рекордные в истории страны 8,17 триллиона иен (около 84 миллиардов долларов), что стало самым крупным показателем с 1979 года.

Госдолг Японии к концу марта достиг рекордные 10,9 трлн долл.: на каждого японца по 84 тыс. долл.

Центробанк Японии в апреле принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых. Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

Как полагают аналитики, решение Центробанка Японии может стать фактором дальнейшего ослабления иены.