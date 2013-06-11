Россияне загоняют себя в долговую яму - число заемщиков с пятью и более кредитами выросло на 52%

В России почти каждый десятый заемщик успел оформить на себя пять и более кредитов, причем за год доля таких смельчаков выросла на 52%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на статистику, предоставленную Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Люди влезают в новые долги вовсе не из-за уверенности в своем будущем, скорее наоборот - они пытаются расплатиться по ранее взятым кредитам, утверждают эксперты.

По данным НБКИ, доля граждан, оформивших на себя более пяти кредитов, на 1 июня 2013 года достигла 9,6% от общего количества заемщиков, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 6,3%.

Увеличилась также доля заемщиков с четырьмя и тремя займами — до 7,9% и 12,9%, соответственно (год назад показатели составляли 6,9% и 12,1%). При этом доли заемщиков с одним и двумя займами, напротив, сократились до 42,5% (на 1 июня 2012 года было 48,2%) и 22% (было 22,5%), соответственно.

В целом представленная аналитика свидетельствует, что финансовое состояние заемщиков последние несколько кварталов медленно ухудшается и некоторые категории заемщиков имеют избыточный долг перед банками.