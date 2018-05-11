Послание президента: гривню привяжут к "корзине валют"

Президент Украины Виктор Янукович в своем ежегодном Послании Верховной Раде очертил основные перспективы развития украинской финансовой системы. Он обязал Национальный банк перейти к режиму курсообразования на основе «корзины» валют.

Кроме этого, глава государства предлагает расширить практику использования гривни в международных расчетах, для чего считает необходимым внести изменения в валютное регулирование. В перечне других первоочередных мер по формированию инструментов абсорбирования внешних экономических шоков Президент назвал усиление контроля государства за финансовыми потоками, в том числе за внешними привлечениями, выплатой дивидендов, необоснованными платежами за нематериальные активы.

Национальному банку также поручено усовершенствовать действующую нормативную базу и разработать с учетом рекомендаций Базельского и Европейского комитетов новые акты по банковскому надзору, а также ввести обязательную систему рейтингования банков. При этом Президент подчеркивает, что ряд факторов «свидетельствует об отсутствии условий для неконтролируемой девальвации гривни».

Все вышеизложенное вызывает ряд логических вопросов.

Что следует ожидать украинцам от привязки курса гривни к «корзине валют»?

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен:

«Предложенный Президентом переход к «корзине валют» от привязки к доллару необходимо осуществить как можно быстрее, поскольку промедление грозит обострением экономического кризиса в ближайшие 6-12 месяцев. В краткосрочной и среднесрочной перспективе доллар США, скорее всего, будет дорожать. А поскольку гривня привязана к доллару США, то реальный обменный курс гривни дорожает. Он уже подорожал на 3,5% в этом году, и с ростом доллара будет только повышаться, если украинская экономика не отойдет от текущей политики монетарной привязки к доллару.

Дорогая валюта для Украины повлечет за собой снижение спроса на отечественную продукцию, падение конкурентоспособности, а также усугубление торгового дефицита, что приведет к стагнации в экономике. «Кредиторы будут запрашивать более дорогую стоимость по кредиту для правительства страны и украинских корпораций. В конечном итоге с учетом таких негативных тенденций по торговым и капитальным операциям, если мы не уйдем от жесткой привязки к доллару США, риски кризиса платежного баланса будут только нарастать.

Негатива от введения курсообразования на основе валютной «корзины» не будет, единственной проблемой может стать смещение приоритетов, когда таргетирование «валютной корзины» окажется более важным, нежели низкие процентные ставки. В целом главным приоритетом для НБУ все равно должно оставаться поддержание низких реальных процентных ставок.

Для Украины очень важно не опуститься до простого копирования опыта Российской Федерации, где существует такая привязка к «корзине». Для нашей экономики российский опыт неуместен, так как они используют узкую «корзину» валюты (только евро и доллар), лучше использовать примеры мировой практики, в частности, Сингапура. Мультивалютная «корзина» для Украины должна включать все валюты основных торговых партнеров, а именно: доллар США, евро, юань, российский рубль, польский злотый, турецкую лиру и белорусский рубль».

Мария Сальникова, эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине:

«Привязка курса к «корзине валют» свидетельствует о готовности государства выполнять требования МВФ - сделать курс гривни более гибким. «Насколько при этом повысится волатильность национальной валюты сказать сложно, так как нужно более детально понимать, какие именно валюты будут внесены в основу корзины. У украинцев при внедрении данной системы только повысится интерес к депозитам, так как вне зависимости от изменения курса гривни их сбережения будут застрахованы от девальвации».

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

«Идея привязки к «корзине валют» высказывалась уже несколько раз. Фактически это означает, что курс гривни будет зависеть не только от курса доллара, но и евро. На практике это приведет к тому, что курс доллар/гривня будет изменяться не на 1-2 копейки, как это происходит сейчас, а на 3-5 копеек, а вот курс евро/гривня, наоборот, будет колебаться в диапазоне не 5-10 копеек, а 3-5 копеек. В России используется бивалютная корзина. На прямую на курс доллара или евро отношение к рублю не влияет, но зато заставляет при покупке и продаже доллара и евро учитывать постоянно курс евро/доллар на мировом рынке. В идеальном варианте это должно удешевить импортные товары. На сегодня Украина явно переплачивает за товары в евро в результате чрезмерной зависимости от доллара».

Ирина Перели, начальник отдела разработки механизмов финансирования проектов компанииPro-Consulting:

«Курсообразование на основе «корзины валют» помогает диверсифицировать источники формирования национальных золотовалютных резервов, уменьшить влияние внешних рисков и потрясений в мировой финансовой системе на ситуацию внутри страны. Поскольку с 2009 года политика нашего государства направлена на уменьшение доли внешних заимствований в общей структуре источников финансирования государственного бюджета и обращение к денежным источникам на внутреннем рынке, то режим курсообразования на основе «корзины валют» позволит укрепить национальную денежную единицу и противостоять резким изменениям курса валют на валютных рынках мира.

При этом, учитывая большую привязку внешнеэкономических операций Украины к американскому доллару, нашему государству стоит обратить внимание на формирование курса гривни на основе мультивалютной корзины. Здесь стоит учитывать объемы операций с наиболее крупными экономическими партнерами Украины, среди которых можно выделить Российскую Федерацию, Республику Польшу, Федеративную Республику Германию, Турцию, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь. Именно значения курса гривни по отношению к валютам выше упомянутых стран и удельный вес расчетов по международным торговым операциям в этих валютах должны быть взяты в основу определения средневзвешенного курса национальной валюты.

Кроме того, режим курсообразования на основе «корзины» валют позволяет укрепить позиции государства на внешних рынках, особенно в ключе развития экспортно-ориентированных отраслей экономики и уменьшения дефицита платежного баланса.

Если все произойдет в ближайшем будущем, то это позволит укрепить курс гривни, повысить доверие к национальной денежной единице со стороны населения, позволит простимулировать внутренний спрос на товары национального производства и повысить конкурентоспособность продукции на внешних рынках. Кроме того, стабильность национальной денежной единицы даст основания рассчитывать на возможность привлечения дополнительного финансирования на внешних рынках на более выгодных для государства условиях. При этом население сможет формировать свои сбережения в национальной валюте, не опасаясь потерять свои деньги из-за резких изменений курса одной из валют, которые входят в состав мультивалютной корзины. В свою очередь, это может вызвать увеличение депозитного портфеля коммерческих банков в национальной валюте и активизировать кредитование реального сектора экономики».

***Валютная корзина — условный набор валют с целью установления курса национальной валюты по отношению к другим валютам либо с целью создания международной расчётной денежной единицы, учитывающей динамику изменения курсов всех валют, входящих в корзину. Принцип валютной корзины используется также в расчётах по международному контракту или в рамках кредитных отношений для того, чтобы элиминировать влияние валютных рисков. Валютная корзина может быть бивалютной, то есть содержащей набор двух валют, и мультивалютной, содержащей несколько валют. Необходимость использовать валютную корзину связана с нестабильностью курсов отдельных валют. Это позволяет более обоснованно учитывать влияние изменений общеэкономических условий обмена, покупательную способность валют.

Президент обещает – неконтролируемой девальвации не будет. А «контролируемая»?

Александр Ткачев, начальник отдела инвестиционного анализа аналитического департамента компании Pro-Consulting:

«Важно помнить, что динамика изменения обменного курса напрямую влияет на международную конкурентоспособность национального экспорта продукции, поэтому иногда для улучшения ситуации необходимо проводить контролируемую девальвацию. Пока же Нацбанк ведет политику стабильного курса национальной валюты, используя различные административные меры, а также золотовалютные резервы.

Вероятность контролируемой девальвации существует. При этом важно отметить, что она будет проводиться Нацбанком и не должна превышать порог в 7-10% в сравнении с текущим курсом. Однако достаточно оптимистические показатели за 1 полугодие 2013 года могут отдалить этот процесс. Речь идет о заимствованиях Минфина на хороших условиях, а также о существенном улучшении дефицита текущего счета.

В краткосрочной перспективе возможно улучшение при условии рефинансирования Минфином ранее взятых обязательств, общих тенденций в корпоративном секторе, а также ориентации населения на стабильную валюту (сейчас население начинает больше доверять гривне и происходит снижение спроса на покупку валюты). Все эти составляющие должны подкрепляться улучшением торгового баланса (диверсификацией поставок энергоносителей, а также увеличением экспорта украинских товаров, в первую очередь с/х направления)".

Мария Сальникова:

«Вероятно, подразумевается вмешательство регулятора в торги на межбанке с целью поддержания курса нацвалюты. На текущий момент НБУ приходится контролировать динамику доллара, дабы не получить результата, когда повышение спроса на доллар резко взвинтит на него цену. В случае с привязкой курса гривни к «корзине валют» регулятор сможет рассчитывать на то, что резко на все валюты спрос не повысится, и динамика курса гривни будет зависеть от ряда факторов, а не только от одной валюты».

Александр Охрименко:

«Народ устал от ее ожидания. Поэтому украинцы больше продают валюту, чем покупают, и этот процесс только нарастает. Кроме того, осенью 2012 года НБУ продемонстрировал, что может контролировать валютный рынок, даже когда его раскачивают умышленно. Поэтому на сегодня действительно нет никаких факторов для девальвации гривни, причем и в 2014 году тоже».

Что означает для рынка расширение практики использования гривни в международных расчетах?

Мария Сальникова:

«Расширение практики использования гривни в международных расчетах - некий шаг ее популяризации на международной арене, что позволит проводить расчеты между экспортерами и импортерами в нацвалюте. «Учитывая тот факт, что недавно в России на Московской бирже был введен фьючерс на пару доллар-гривня, интерес к национальной валюте подталкивает правительство к дальнейшим шагам и реформам по регулированию процесса международных расчетов. Кроме того, подобный шаг позволит несколько снизить уровень долларизации экономики страны».

Александр Охрименко:

«Расширение практики использования гривни в международных расчетах – хорошая идея, но сложно реализуемая. Для Украины было бы очень выгодно, чтобы с Россией и другими странами СНГ при торговых операциях можно было бы рассчитываться гривней. Но для этого нужно заключать специальные соглашения, что весьма сложно сделать. Поэтому можно только частично договориться, в частности, с Беларусью и Молдовой об увеличении расчетов в гривне. Сейчас мы с этими странами немного торгуем на такой манер».

Ирина Перели:

«Широкая практика использования гривни в международных расчетах может быть внедрена только при укреплении курса гривни по отношению к другим валютам и при более активном участии Украины в международной торговле. Ярким признаком того, что гривня уже готова к более активному использованию в международных расчетах будет являться постоянное (на протяжении долгого времени) позитивное сальдо торгового баланса.

Главным нормативным документом, который освещает вопросы валютного регулирования, является декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19.02.1993 № 15-93. В течение долгого времени его многократно уточняли и дорабатывали, поскольку участники рынка говорят о том, что он устарел.

Прошло уже 20 лет с момента принятия этого документа, и правила ведения бизнеса, в том числе в ключе операций с партнерами за рубежом, давно изменились. Если законодательные нормы подкорректируются, то стоит ожидать возможной отмены лицензирования операций с иностранной валютой со стороны НБУ (ст. 5 декрета), отмены ограничений по международным платежам для юридических и физических лиц, отмены некоторых ограничений по выплатам по дивидендам со стороны украинских компаний нерезидентам, которые имеют свои доли в этих компаниях.

Так или иначе, изменение процедур валютного регулирования в сторону смягчения позволит улучшить инвестиционный климат в стране, активизировать операции на межбанковском валютном рынке, получить экономические выгоды от членства Украины в различных международных торговых организациях. Последствием этого станет оживление не только на валютном рынке, но и в финансовом секторе в целом, поскольку будут затронуты интересы и банковских учреждений, и украинских предприятий, которые получают валютную выручку, в частности, в процессе использования и перераспределения денежных потоков, полученных в иностранной валюте. Правда, кроме позитивного влияния такие изменения (в виде ослабления контроля) несут риск в ключе возможного оттока денег из финансовой системы страны».

Чего следует ожидать от усиления контроля государства за финансовыми потоками?

Александр Охрименко:

«В Украине есть одна проблема, о которой не принято говорить. Существующий Налоговый кодекс позволяет перечислять проценты и дивиденды в оффшоры и при этом не платить налоги, в то время как эти деньги вычитаются из налологооблагаемой базы. Это – своеобразная льгота для крупного бизнеса. В целом, она существует во многих странах мира, Украина только повторила чужую модель. Считается, что аккумулированные таким образом деньги в оффшоре потом приходят в Украину в виде инвестиций. В 2012 году почти так и получилось - сумма зарубежных инвестиций оказалась по объему почти такой же, как и выплата процентов и дивидендов на оффшоры. Но тут главное, чтобы крупный бизнес «не перестарался». Поэтому сейчас действительно существуют ограничения по размеру процентов на кредит, который выплачивают в оффшор, но нужны другие лимиты и ограничения по размеру всевозможных платежей. Озвученные Президентом меры - продолжение политики трансфертного ценообразования».

Что привнесет в банковскую систему поручение Президента усовершенствовать действующую нормативную базу?

Александр Охрименко:

«Сейчас украинская банковская система руководствуется при оценке рисков рекомендациями «Базель-2», как и большинство стран Западной Европы. Но уже существует «Базель-3».

Существенная разница заключается в том, что «Базель-3» учитывает не только надежность заемщика на дату выдачи кредита, но и вероятность его дефолта и обесценивания залога в процессе погашения кредита. «Базель-3» требует от банков более жесткого соблюдения кредитной дисциплины, фактически делить потенциальных заемщиков на надежных и ненадежных. При этом ставки по кредитам для них будут отличаться, как минимум, на 10-12%».

***Ба́зель-2 — документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Главной целью соглашения «Базель-2» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.

Ба́зель-3 — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утвержденный в 2010—2011 гг. Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. Переход на Базель-3 намечен на 2012—2019 гг.

Нана Черная (УНИАН)