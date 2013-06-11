На открытии межбанка гривня укрепилась к доллару

Во вторник, 11 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1350/8,1400 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,7870/10,7950 грн/евро, по отношению к российскому рублю - выросли, до 0,2512/0,2516 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,3264/1,3266 (понедельник - 1,3181/1,3183).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1405/8,1460 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд до 8,1420/8,1455 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни выросли до 8,1385/8,1415 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,7325/10,7415 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,7585/10,7690 грн/евро, к закрытию торгов - выросли, до 10,7480/10,7580 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни также выросли - до 0,2515/0,2519 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2521/0,2555 грн/рубль, к закрытию торгов - выросли, до 0,2518/0,2522 грн/рубль.