Снижение золотовалютных резервов Нацбанка ожидаемо и некритично - эксперты

Снижение золотовалютных резервов Национального банка Украины по итогам мая текущего года было ожидаемым и не является критичным, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Снижение объема золотовалютных резервов НБУ вызвано платежами по внешним долгам и пока не является критичным. Платежи по внешним долгам в мае составили около 1,2 млрд долл., в июне и июле сумма выплат по внешнему долгу составит 1,035 млрд долл. и 872 млн долл., соответственно. С учетом притока валюты по текущему и финансовому счету платежного баланса, а также вероятного очередного выхода страны на рынок еврооблигаций в эти месяцы на сумму 1,25-1,5 млрд долл., размер золотовалютных резервов к августу, вероятно, останется неизменным – 24-25 млрд долл.», - сообщила в комментарии УНИАН эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Мария Сальникова.

По ее словам, в августе ситуация с резервами может снова ухудшиться, так как внешние платежи вырастут до 1,22 млрд долл., а пиковые платежи по внешним долгам придутся на ноябрь и составят 1,33 млрд долл. «Минфин, начиная с осени, будет выходить на рынок еврооблигаций. Также, могут увеличиться размеры размещения валютных ОВГЗ и не исключено увеличение притока валюты в страну от экспорта стали и продукции АПК», - прогнозирует Мария Сальникова. Как полагает эксперт, эти меры позволят удержать резервы к концу года на уровне 22-23 млрд долл., иначе Украина будет вынуждена идти на возобновление сотрудничества с МВФ за счет принятия социально непопулярных мер (повышение цен на газ и др.). По итогам 2013 года, согласно прогнозам аналитиков FOREX CLUB, резервы останутся стабильными - на уровне 23-24 млрд долл.

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын полагает, что снижение резервов за май является полностью ожидаемым, учитывая, что в начале мая Украина выплатила около 1 млрд долл. по своим обязательствам МВФ. «В мае не было практически новых привлечений в иностранной валюте, за исключением лишь размещения ОВГЗ в инвалюте, доход от которых пошел на погашение ранее выпущенных бумаг и выплату процентов по валютным ОВГЗ и по еврооблигациям. В июне можно также ожидать снижения валютных резервов, поскольку Украина должна погасить Еврооблигации на 1 млрд грн.», - комментирует Александр Печерицын. По мнению эксперта, если Украина не привлечет новый евробонд в ближайшие 3 недели, резервы НБУ опять могут показать заметное снижение по результатам июня.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае снизились до уровня начала года, на 2,8%, или на 697 млн долл., и на 1 июня составили 24,541 млрд долл. Согласно данным Нацбанка, на изменение размера резервов в мае существенное влияние оказало погашение очередного транша по кредиту МВФ в размере 968 млн долл. США в эквиваленте и выплаты по погашению облигаций государственного займа в сумме 427 млн долл. США. При этом, рост резервов произошел преимущественно за счет поступления средств от размещения правительством внутренних государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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