Централизация власти не дает регионам РФ развиваться равномерно - эксперт

Причиной неравномерности развития российских регионов является чрезмерный уровень централизации власти и недостаточность полномочий на местах, сообщил Прайму научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Ясин, комментируя рейтинг регионов, составленный экспертами агентства "РИА Рейтинг".

Согласно исследованию "РИА Рейтинг", Россия отличается высокой неравномерностью экономического развития в территориальном разрезе. Это неравномерность во многом определяется обеспеченностью природными ресурсами, исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями, менталитетом населения и другими факторами объективного характера, отмечают эксперты агентства.

"Причиной неравномерности развития российских регионов, я считаю, чрезмерный уровень централизации: централизация решений, денег и так далее. Ханты-Мансийский округ и другие богатые регионы, где есть сырьевая база, обладают определенным ресурсом прочности, остальные находятся в более трудном положении, поэтому люди, которые там живут, стараются прибиться к тем регионам и городам, где есть ресурсы и возможности. Вот они и едут в Москву, Питер и так далее. Эта система уместна для такого государства с такой системой управления как наша. Единственное, что я не приму, так это объяснение, что мы иначе не можем", - сказал Ясин.

Что касается централизации власти, то Ясин напомнил, что централизация власти характерна для России. "В течение, по крайне мере, 600 лет ее истории так и было. На этом было построено Московское государство, все это начало меняться только в 1861 году с отменой крепостного права и развитием в России рыночного хозяйства. Но в 1917 году в связи со сменой режима средства начали концентрироваться в центре. Мы сейчас пожинаем плоды, которые засевали много лет наши предки. А если что-то и получалось (в плане децентрализации власти), то мы очень быстро упускали эти возможности из рук", - сказал он.

Ясин отметил, что "начиная с 2000-го года каждый раз, когда возникали какие-либо проблемы, принималось решение, что нужно централизовать средства и потом выделить их на какие-либо цели".

"Я не знаю, будет ли нынешняя администрация двигаться в этом направлении, у меня очень большие сомнения, потому что есть определенный тип лидеров, который настроен на то, чтобы решать проблемы методом ручного управления", - сказал Ясин, комментируя возможность передачи полномочий регионам и децентрализации власти. Он добавил, что на его взгляд, следует начать с реорганизации местного самоуправления. "По крайней мере, к возврату к тому уровню, на котором мы находились в 90-х годах с тем, чтобы избиратели решали, кто там будет в законодательной и исполнительной власти", - заключил он.

Согласно рейтингу регионов "РИА Рейтинг", самыми богатыми регионами РФ по итогам 2012 года, как и годом ранее, признаны Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская и Московская области, положение регионов-аутсайдеров также практически не изменилось, однако ухудшение конъюнктуры на сырьевых рынках отразилось на позициях в рейтинге отдельных регионов страны, например, Кемеровской и Белгородской областей.