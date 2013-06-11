Минэкономразвития объясняет падение ВВП Украины снижением экспорта

Падение ВВП Украины в первом квартале 2013 г. на 1,1% объясняется снижением экспорта на 6,8%, считают в Министерстве экономического развития и торговли.

«Отрицательная динамика ВВП в целом объясняется падением внешнего спроса, а именно, экспорта на 6,8%. Это объективно связано с сохранением в начале 2013 года неблагоприятной ценовой ситуации на внешних рынках основных товаров украинского экспорта в условиях продолжающихся рецессионых процессов в еврозоне, что соответственно повлияло на развитие как внешнеориентированных, так и смежных секторов экономики», - говорится в комментарии департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.

Также существенное влияние на динамику ВВП в 1-м квартале т.г. оказало значительное сокращение накопленных во 2-м полугодии 2012 года запасов материальных оборотных средств (на 22,9 млрд грн).

В Минэкономразвития также отмечают, что высокими темпами росла валовая добавленная стоимость продукции сельского хозяйства (на 5,7%), в торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления (на 3,1%).

Вместе с тем, имела место положительная динамика и валовой добавленной стоимости других видов экономической деятельности (+0,9%), в основном за счет роста валовой добавленной стоимости финансовой деятельности - на 3,9%.

Как сообщал УНИАН, Госстат в июне улучшил показатели ВВП Украины за 1-й квартал 2013 г. По уточненным на 10 июня данным, ВВП в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1% (по данным апреля - 1,5%).

Рост ВВП в первом квартале 2013 г., по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора составляет 0,6% (по данным апреля - 0,5%).