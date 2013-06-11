Кабмин предлагает ВР увеличить расходы на деятельность Укргосреестра

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в бюджет и увеличить сумму расходов общего фонда государственного бюджета в общей сложности на 122,3 млн грн, которые будут направлены на осуществление деятельности органов Государственной регистрационной службы, которая с 1 июля 2013 года возьмет на себя функции учета и регистрации юридических и физических лиц – предпринимателей. Об этом говорится в законопроекте 2259а, поданном на рассмотрение в парламент 7 июня.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что потребность в средствах на 6 месяцев 2013 года для содержания работников составляет 122, 356 млн грн, в том числе заработная плата – 17,8 млн грн. Остальные средства, как ожидается, будут направлены на обеспечение работников необходимой компьютерной техникой, мебелью и прочим инвентарем.

«Источником покрытия возникших расходов бюджета определен объем превышений доходов Национального банка Украины. Финансирование должно быть осуществлено за счет средств, которые перечисляются Нацбанком», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года) в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрирует порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.