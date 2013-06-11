Падение спроса на наличную валюту летом продолжится - эксперт

Интерес к наличной валюте со стороны населения падает, и с наступлением лета эта тенденция будет только усиливаться.

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как полагает эксперт, по итогам мая 2013 года тенденция превышения продажи наличной валюты над покупкой продолжилась, хотя немного ослабилась. «Ситуация показывает, что желающих продать наличную валюту становиться все больше. С наступлением лета эта тенденция будет только усиливаться. Сказывается сезонный фактор, когда население начинает более активно менять валюту на гривню с целью потратить деньги на отдых», - пишет Александр Охрименко. Эксперт допускает возможность, что часть населения будет скупать валюту, чтобы поехать отдохнуть за границей, но как частности, которые не искажают тенденцию снижения спроса на наличную валюту. «Слишком долго народ ждал девальвации, и уже просто устал ждать», - подытожил Охрименко.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в мае 2013 года составила 81 млн долл., что на 37 млн долл. меньше, чем чистая продажа в апреле текущего года (118 млн долл.). В январе-мае текущего года чистая покупка населением валюты составила 226,4 млн долл. (в эквиваленте), что в 9,8 раза меньше показателя чистой покупки по итогам января-марта прошлого года (2,209 млрд долл. в эквиваленте). Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в мае снизились на 4,4 млн долл. и по состоянию на 1 июня 2013 года составили 22,373 млрд долл.