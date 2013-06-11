Снижение учетной ставки НБУ понизит ставки по депозитам и кредитам - эксперты

Снижение учетной ставки Национального банка Украины не окажет прямого воздействия на финансовые рынки, но будет способствовать понижению ставок по депозитам и кредитам в пределах снижения учетной ставки, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Снижение учетной ставки НБУ до уровня 7% отражает реальную динамику снижения процентных ставок на межбанковском рынке Украины, которая наблюдается последние полгода», - комментирует начальник казначейского управления «Первого украинского международного банка» Антон Стадник.

По словам эксперта информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Марии Сальниковой, снижение учетной ставки НБУ приведет к понижению ставок по кредитам и депозитам. «На фоне низких темпов роста инфляции такой шаг НБУ направлен на стимулирование ускорения кредитования в стране», - говорит эксперт.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман, последнее снижение учетной ставки до 7% является обновлением исторического минимума, который продержался с 5 декабря 2002 года по 9 июня 2004 года. «Прямого воздействия на финансовые рынки от снижения учетной ставки не будет, но это важный психологический шаг, и мы ждем дальнейшего понижения депозитных ставок летом, а вслед за этим и ставок по кредитам - также в пределах 0,5%», - прогнозирует эксперт. По его словам, НБУ начал смягчать монетарную политику с конца ноября прошлого года, и сейчас банковская ликвидность достигла двухлетних максимумов (с учетом средств, размещенных в депозитных сертификатах НБУ), и продолжает рост. «Введение с 1 сентября ограничений по наличным гривневым расчетам для населения в размере 150 тыс. грн позволит вернуть в банковскую систему часть ликвидности, по моим оценкам, в пределах 4-5 млрд грн - в конце текущего года, и еще до 10 млрд грн - в следующем году», - прогнозирует эксперт. По его мнению, в условиях традиционного осеннего напряжения на валютном рынке Украины это позволит НБУ удержать банковскую ликвидность на приемлемом уровне и не допустить одновременного резкого роста процентных ставок, как это было осенью 2012 года.

По мнению главного экономиста финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александра Печерицына, снижение учетной ставки не явилось сюрпризом для рынка, учитывая показатели инфляции и заявления представителей НБУ о необходимости снижения учетной ставки. «Такое действие произошло с опозданием по сравнению с тенденциями рынка, где ставки ресурсов уже тестируют минимумы текущего года», - говорит эксперт. По его словам, это никак не отразится на ставках на денежном рынке, поскольку возможность данного снижения уже давно была заложена в цены ресурсов. «В случае если инфляция будет оставаться на низком уровне в ближайшие 3-4 месяца, не исключено дополнительное снижение учетной ставки», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 10 июня 2013 года снизил учетную ставку до 7,0%. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года и составляла 7,5%. По словам главы правления НБУ Игоря Соркина, решение о снижении учетной ставки будет способствовать росту объемов кредитования.

Также Нацбанк с 10 июня снизил ставки рефинансирования на 0,5 п.п., в итоге ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами составила 8%, без обеспечения (бланковым) - 10% годовых.