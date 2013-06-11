Банк Кипра хочет сократить зарплаты и выходные пособия служащим на 30%

Находящийся в процессе реструктуризации Банк Кипра пытается договориться с профсоюзами об уровне сокращения зарплат служащим и размерах выходных пособий для тех, кто согласится досрочно выйти на пенсию. Администрация ожидает, что договоренность с Союзом банковских служащих будет достигнута в четверг. Это подтвердил сегодня представитель Банка Кипра, сообщает ИТАР-ТАСС.

Задачу, которую ставит перед собой его временный совет директоров /банк находится с марта под управлением внешнего администратора, назначенного Центральным банком республики/, - сократить расходы на выплату зарплат, премий и выходных пособий на 30 проц, что в годовом исчислении составит 100 млн евро.

В этом крупнейшем на острове кредитном учреждении на данный момент работают 5,5 тыс сотрудников, выплаты которым ежемесячно составляют 25 млн евро. За год эта цифра набегает до 325 млн евро. Одним из камней преткновения на пути определения размеров выходных пособий, от чего во многом зависит успех переговоров, является неопределенность судьбы пенсионных фондов служащих, которые находятся на депозитах в Банке Кипра и кипрском Народном банке / известном как "Лайки"/. Они попали под "стрижку" в соответствии с мартовским решением Еврогруппы об условиях предоставления республике кредита в размере 10 млрд евро, который позволил избежать Кипру неконтролируемого банкротства. Правительство выразило намерение сохранить каждому сотруднику банка до 70 проц средств, находящихся в пенсионных фондах, однако пока эти обещания остаются только на словах - никаких законопроектов на этот счет нет.

Банк Кипра и "Лайки" до недавнего времени были двумя системными банками республики. Однако именно они оказались наиболее проблемными после того, как в 2011 году Евросоюз принял решение о массированном списании гособлигаций Греции, крупными держателями которых были эти банки. В одночасье они потеряли примерно 4,5 млрд евро при ВВП страны на тот момент в 17,5 млрд евро. Их неспособность привлечь средства частных инвесторов для рекапитализации стала причиной обращения правительства Кипра к партнерам по ЕС и к МВФ за финансовым содействием в июне 2012 года. По условиям разработанной программы спасения Кипру пришлось ликвидировать "Лайки", передав все его активы, застрахованные депозиты, кредитные обязательства и долги Банку Кипра. В свою очередь, этот банк проходит в настоящее время тяжелый процесс реструктуризации, цель которого - провести рекапитализацию главным образом за счет принудительного привлечения средств владельцев незастрахованных депозитов на сумму свыше 100 тыс евро. В результате этих беспрецедентных мер вкладчики Банка Кипра потеряют до 60 проц своих средств, а в "Лайки" - до 100 проц.