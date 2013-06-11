Янукович предлагает пересмотреть бюджет в сторону увеличения

Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Комитета экономических реформ.

«Завершается первое полугодие. Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно в сторону увеличения. Это такое пожелание», - сказал глава государства.

При этом он не поддержал мнения о том, что в бюджете не хватает средств. «Денег всегда не хватает. Не было времени еще, чтобы их было достаточно. Их всегда не хватает. А иногда мы и не предусматриваем», - обратил внимание Янукович.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря 2012 года приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

25 декабря 2012 года В.Янукович, открывая заседание Совета регионов, заявил, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%. Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП, или не выше 1,5%.