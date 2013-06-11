На закрытии межбанке гривня снизилась к доллару

Во вторник, 11 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1350/8,1400 грн/долл., к 12:00 - снова выросли, до 8,1350/8,1390 грн/долл., к закрытию торгов котировки снизились до 8,1370/8,1410 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,7870/10,7950 грн/евро, к 12:00 - снова снизились, до 10,7995/10,8110 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,8060/10,8175 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2512/0,2516 грн/рубль, к 12:00 - снизились, до 0,2513/0,2517 грн/рубль, к закрытию - выросли до 0,2510/0,2514 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,4330 (+0,0980).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3250/1,3295.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1385/8,1415 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7480/10,7580 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2518/0,2522 грн/рубль.