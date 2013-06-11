Арбузов возглавил финансово-кредитный совет по отбору инвестпроектов под госгарантии

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов возглавил финансово-кредитный совет по отбору проектов, для реализации которых привлекаются средства под государственные гарантии.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №404 от 3 июня, опубликованном на официальном сайте правительства.

Согласно тексту постановления, Кабмин создал совет по отбору проектов, для реализации которых привлекаются средства под государственные гарантии. Главой данного совета назначен первый вице-премьер-министр, его заместителем - министр финансов. Также в состав совета вошли министр экономического развития и торговли, глава Национального банка (при его согласии) и вице-премьер-министр согласно распределению функциональных полномочий (член финансово-кредитного совета с правом голоса не на постоянной основе).

Этим же постановлением Кабмин утвердил положение о финансово-кредитном совете, в соответствии с которым созданный совет уполномочен рассматривать проекты социально-экономического развития, финансирование которых предполагается под госгарантии, а также подавать предложения Кабмину относительно предоставления таких гарантий.

Как сообщал УНИАН, согласно ежегодному посланию Президента к Верховной Раде Украины, объем государственных гарантий, призванных обеспечить финансирование приоритетных инвестиционных проектов, должен составлять не менее 5% объема валового внутреннего продукта. Как следует из документа, показатель инвестиционных расходов должен стать ориентиром при подготовке проекта бюджета 2014 года и на дальнейшую перспективу.

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», объем государственных гарантий составляет 50 млрд грн. Реальный ВВП в 2012 году вырос на 0,2% и составил 1,409 трлн грн.