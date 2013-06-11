МИССИЯ МВФ ПРИЕДЕТ В УКРАИНУ 27-28 ИЮНЯ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 27-28 июня.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова во время брифинга в Администрации Президента.

"27-28 числа приедет миссия МВФ. Старое руководство миссии будет представлять новое руководство. Вместе с нашим региональным представителем МВФ коллеги осуществят постоянные контакты - в Национальном банке, с премьер-министром, вице-премьерами. Ориентировочно 27 числа я буду тоже с ними встречаться", - сказала Акимова.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд назначил с 4 июня новым руководителем своей миссии в Украине гражданина Болгарии Николая Георгиева, который сменил Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условием возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году, а также отказ от повышения ставки первого тарифного разряда до 852 грн.

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