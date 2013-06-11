Кабмин утвердил порядок привлечения средств под госгарантии в 2013 году

Кабинет министров Украины утвердил порядок привлечения средств под государственные гарантии в 2013 году для осуществления капитальных расходов свыше установленных бюджетных назначений.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №404 от 3 июня, опубликованном на официальном сайте правительства.

Согласно тексту постановления, заимствования под госгарантии предоставляются путем оформления кредита на срок не более 10 лет по инвестиционным проектам, которые способствуют развитию национальной экономики; отвечают приоритетам госпрограмм развития, в то числе Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы; предполагают прирост, создание или обновление основных средств государственной и коммунальной собственности; отвечают требованиям по энергосбережению и защите окружающей среды; создают новые рабочие места. Преимущество отдается самоокупаемым проектам развития.

Этим же постановлением Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для обслуживания и погашения обязательств по привлеченным под госгарантии средствам. В соответствии с этим порядком, бюджетные средства могут использоваться на полную или частичную компенсацию процентов и/или заимствований, при этом главным распорядителем бюджетных средств является Министерство финансов.

Также Кабмин обязал Минфин при подготовке проекта закона о госбюджете предусмотреть расходы на обслуживание и погашение обязательств по привлеченным в 2013 году заимствованиям.

Как сообщал УНИАН, Кабмин постановлением №404 от 3 июня создал совет по отбору проектов, для реализации которых привлекаются средства под госгарантии. Главой данного совета назначен первый вице-премьер-министр, его заместителем - министр финансов, а также в состав совета вошли министр экономического развития и торговли, глава Национального банка (при его согласии) и вице-премьер-министр согласно распределению функциональных полномочий (член финансово-кредитного совета с правом голоса не на постоянной основе). Также Кабмин утвердил положение о созданном совете, в соответствии с которым совет уполномочен рассматривать проекты социально-экономического развития, финансирование которых предполагается под госгарантии, а также подавать предложения Кабмину относительно предоставления таких гарантий.

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», объем государственных гарантий составляет 50 млрд грн. Реальный ВВП в 2012 году вырос на 0,2% и составил 1,409 трлн грн.

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