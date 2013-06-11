Активы банков Украины в мае выросли на 1,03%

Активы банков Украины в мае 2013 года выросли на 1,03% (с начала года - на 4,17%) - до 1,174 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,93% (с начала года - на 3,23%) - до 1,309 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,8%, вложения в ценные бумаги - 10,2%, корреспондентские счета в других банках - 6,6%, дебиторская задолженность - 5,3%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5,1%, начисленные доходы к получению - 4,3%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,83% - до 994,0 млрд грн, в том числе средства физлиц составили 396,4 млрд грн, или 39,9%, средства субъектов хозяйствования - 209,3 млрд грн, или 21,1%, межбанковские кредиты и депозиты - 103,3 млрд грн, или 10,4%.

Капитал банков в мае вырос на 2,15% - до 180,4 млрд грн и составил 15,4% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков снизился на 0,17% и на 1 июня составил 176,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июня 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в апреле 2013 года выросли на 1,34% (с начала года — на 3,11%) - до 1,162 трлн грн, общие активы - на 1,01% (с начала года - на 2,29%), до 1,297 трлн грн. В 2012 году активы банков выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.