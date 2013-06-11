Минфин привлек в госбюджет 1,541 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 11 июня

Министерство финансов Украины во вторник, 11 июня, привлекло в государственный бюджет 1,541 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций в национальной валюте Минфин привлек 813,180 млн грн, удовлетворив две поданные заявки инвесторов на приобретение 5-летних гособлигаций с доходностью 14,25%, и 727,894 млн грн, удовлетворив три поданные заявки инвесторов на приобретение 7-летних гособлигаций с доходностью 14,30%. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение госбумаг сроком обращения 140 дней с номинальной доходностью 7,75% и номинальным объемом выпуска 170 млн грн.

Как говорится в сообщении Минфина, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины составил 1,541 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 4 июня на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 116,368 млн грн и 20,922 млн долл. В июне Минфин планирует провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 18 и 25 июня.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 11 июня 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 223,814 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 127,221 млрд грн, в собственности банков - 83,209 млрд грн, нерезидентов - 5,157 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 10 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 71,262 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 39,533 млрд грн.