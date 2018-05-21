Когда цены пойдут вверх

Согласно правительственным прогнозам, заложенным при подготовке госбюджета, инфляция в 2013 году составит около 4,8%, по сравнению с падением цен на 0,2% в 2012 году. Крупнейшие международные кредиторы страны - Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине по итогам года на уровне 5,9% и 8,7%, соответственно. Правда, при этом они в свои прогнозы закладывают повышение стоимости энергоносителей для населения.

Между тем, по данным Госстата, за первые пять месяцев года цены на потребительском рынке, благодаря подешевевшим продуктам питания, продолжали снижаться. В мае по сравнению с маем предыдущего года дефляция составила 0,4%.

Показатель падения или нулевого роста потребительских цен в годовом выражении в Украине фиксируется уже более года. Последний раз инфляция была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом, в целом, по итогам прошлого года ценовой показатель впервые за последние 10 лет был отрицательным.

Многие украинцы признают, что при посещении магазинов и рынков не ощущают падения цен. В чем же причина этого парадокса? Госстат объясняет многомесячную дефляцию удешевлением продовольствия. Так как продукты питания занимают в статистической потребительской корзине более 50%, их стоимость существенно влияет на индекс цен. А по данным Госстата, в мае продукты питания и безалкогольные напитки подешевели в годовом выражении на 2,3%, их стоимость не изменилась и к предыдущему месяцу.

Отечественные эксперты прогнозируют возобновление роста потребительских цен к осени и обращают внимание на другой аспект показателя. По их словам, низкая инфляция свидетельствует о стагнации национальной экономики.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко:

«Официальная инфляция в этом году составит около 2%. В течение всего лета будет фиксироваться дефляция, так как в этот период года цены на овощи и фрукты снижаются под влиянием сезонных факторов. Но ясно одно: нужно выработать нормальную структуру индекса инфляции, а то получилась уж слишком большая разница между официальной и реальной статистикой. Это было всегда, но сейчас разрыв очень большой. При официальной инфляции в 0,1% реальная за апрель 2013 года оказалась около 0,6%».

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен:

«В этом году инфляция будет низкой, а внешний и внутренний спрос - слабым. Налицо - стагнация в экономике, несмотря на то, что она все-таки вышла из двойной рецессии в первом квартале 2013 года. Базовый сценарий развития украинской экономики, разработанный группой ICU, подразумевает рост на 0,5-1,0% в этом году, что будет соответствовать дальнейшей стагнации, но при отсутствии рецессии. В наш пессимистический сценарий мы заложили риск того, что стагнирующая экономика может войти в так называемую тройную рецессию в конце 2013 или в начале 2014 года. Поэтому, на наш взгляд, стагнация и дефляция, переходящая в очень низкую инфляцию, идут рука об руку».

Главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын:

«Основные причины дефляции «тянутся» еще с прошлого года. Это - жесткая монетарная политика Нацбанка во второй половине 2012 года, продолжающийся до сегодняшнего дня административный контроль цен, а также замораживание коммунальных тарифов. Динамика инфляции в ближайшее время будет зависеть от желания правительства следовать рекомендациям МВФ – повысить тарифы на энергоресурсы. В любом случае, мы ожидаем, что этого не произойдет в ближайшие 2-3 месяца, и летом негативная динамика цен будет очевидной. В то же время, более мягкая монетарная политика, а также постепенное повышение ряда коммунальных тарифов могут ускорить рост цен ближе к концу года. Поэтому по завершению года мы ожидаем инфляцию около 3,5%».

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб:

«С одной стороны, продолжающаяся дефляция объясняется нисходящей динамикой цен на продукты питания. Такая инфляционная картина является отражением неблагоприятной экономической ситуации - падение ВВП три квартала подряд, ухудшение бюджетной истории, низкая кредитная активность. В ближайшие месяцы ценовая динамика будет во многом определяться показателями урожая. Если он будет на уровне прошлого года, то можно ожидать сохранения темпов инфляции, близких к нулю. При неблагоприятной ситуации с урожаем вполне возможен скачок стоимости продуктов питания, который существенно отразится на общей динамике цен».

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко:

«В летние месяцы в Украине может быть зафиксирована инфляция на уровне 0-0,2% или даже дефляция, чему будет способствовать низкая деловая активность, сезонность и отсутствие экономического роста. Тормозить рост инфляции в текущем году будет, в первую очередь, рынок труда. Так, уровень безработицы среди экономически активного населения Украины по итогам года может повыситься до 7,8% против 7,6% в начале года. В тоже время, темпы роста номинальных доходов населения последние несколько месяцев остаются невысокими. И даже если ситуация на рынке занятости к концу года несколько улучшится, вряд ли это приведет к значительному ускорению инфляции. На стороне низкой инфляции также выступают хорошие прогнозы по урожаю, негативная динамика на мировых товарно-сырьевых рынках и низкое инфляционное давление в глобальной экономике. Вместе с тем, кривая доходности украинских еврооблигаций последнее время растет, это говорит о росте инфляционных ожиданий нерезидентов и других участников рынка гособлигаций, и подразумевает рост инфляции в стране к концу года. Ускорение роста денежных агрегатов в апреле также может стать сигналом для возможного увеличения темпов роста цен во втором полугодии. Просуммировав все эти факторы, можно отметить, что значительных причин для ускорения инфляции в Украине ближайшие 3 месяца нет. Осенью на фоне ускорения роста национальной экономики и доходов населения темпы инфляции, скорее всего, повысятся, но незначительно. Подогреть инфляционные ожидания в стране могут планы по повышению тарифов ЖКХ. Но до сих пор остается непонятным, пойдет ли государство на этот шаг для возобновления сотрудничества с МВФ или перенесет решение на 2014 год. Если цены на газ для населения вырастут на обещанные 50%, повысится стоимость электроэнергии и других ЖКУ, то это может поднять инфляцию в этом году до 1,5%. По итогам 2013 года инфляция в Украине может составить 3,0%-4,3%».

Ольга Гордиенко (УНИАН)